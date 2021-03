"英 해리 왕자, 왕실 가족과 대화 시작"

[아시아경제 금보령 기자] 영국 해리 왕자가 왕실에 대한 '폭로' 인터뷰를 한 뒤 처음으로 찰스 왕세자, 윌리엄 왕세손과 대화를 시작한 것으로 알려졌다.

16일(현지시간) 미국 CBS방송 아침 뉴스 프로그램 '디스 모닝' 진행자 게일 킹에 따르면 해리 왕자가 배우자 메건 마클과 함께 지난 7일 진행한 인터뷰 이후 처음으로 아버지인 찰스 왕세자, 형인 윌리엄 왕세손과 대화를 시작했다.

킹은 해리 왕자 부부가 왕실 가족과 대화를 시작한 데 대해 기뻐했고, 가족이 치유되기를 바란다고 말했다고 전했다. 그러면서 왕실 가족이 아직 마클과 접촉하지는 않았다고 얘기했다.

해리 왕자는 CBS방송에서 지난 7일 방영된 오프라 윈프리와의 독점 인터뷰에서 지난해 1월 왕실로부터의 독립 선언 이후 찰스 왕세자와 어려운 관계였다고 털어놓은 바 있다.

당시 해리 왕자는 "우리가 (독립 선언 이후) 캐나다에 있을 때 나는 할머니(엘리자베스 2세 여왕)와 세 차례 대화했고, 아버지와는 두 차례 대화했다"며 어느 때인가부터 찰스 왕세자가 자신의 전화를 받지 않았다고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr