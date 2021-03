최근 3년 119구급대, 1분마다 출동해 하루 884명 이송했다

서울종합방재센터 119신고접수 연평균 206만 건에 달해, 구급신고 가장 많아

구조활동은 주택·8월·목요일에 가장 많이 발생

[아시아경제 임철영 기자] 최근 3년 동안 119구급대가 현장에서 활동을 벌여 하루 884명을 이송한 것으로 나타났다. 1분에 1건 꼴로 출동한 셈이다.

18일 소방재난본부 관계자에 따르면 최근 3년간 서울종합방재센터에 접수된 신고 건수는 2018년 220만 9342건, 2019년 205만 6736건, 2020년 193만 1834건을 기록했다. 특히 119구급대의 현장활동은 2018년 55만 9519건, 2019년 53만 2339건, 2020년 47만 7963건으로 집계됐다. 1분에 3.9건이 접수됐고 1분에 1건씩 출동한 셈이다.

최근 3년 동안 구급활동 유형별로는 급?만성 질병이 64만 7454명(66.8%)으로 가장 많았고 추락·낙상이 14만 6249명(15.1%), 교통사고가 8만 8120명 (9.1%) 등의 순이었다. 구급대 이송인원은 7월이 가장 많았고 다음으로 8월과 1월 순이었다. 서울시 소방재난본부 관계자는 “무더위가 시작되는 7월과 8월은 고령자, 만성질환자 등 취약계층은 건강과 안전을 위한 주의가 필요하다”고 설명했다.

구조현장 대응활동은 2018년 15만 9846건, 2019년 15만 76건, 2020년 14만 3850건이었다. 119구조대는 연평균 15만 1257건, 일일 평균 414건을 출동했다. 유형별로는 생활안전 17만 3382건으로 가장 많았고 승강기 2만 2599건, 교통사고 1만 7965건, 산악사고 4389건 등 순이었다.

아울러 최근 3년간 생활안전 구조활동은 1일 평균 158건으로 전체 구조출동 건수 중 38.2%를 차지했다. 1년 중 생활안전 대응활동은 7~9월에 가장 많이 발생했다. 최근 3년간 서울에서 발생한 화재는 2018년 6368건, 2019년 5881건, 2020년 5088건으로 나타났다. 연도별 소방차량 5분내 현장도착률은 2018년 90.6%, 2019년 88.8%, 2020년 92.4%로 평균 90%를 상회했다.

최태영 서울특별시 소방재난본부장은 “위기 상황에 처한 시민을 신속하게 구조하는 것이 소방의 최우선 임무”라며 “서울소방이 시민의 곁에서 늘 함께하는 안전버팀목이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

