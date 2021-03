"백신 접종 후 사망자 혈전 생성, 접종과 인과성 없어"… "혈전, 흔히 생기는 질환"

[아시아경제 이춘희 기자] 보건 당국이 아스트라제네카 코로나19 백신 접종 후 사망자 중 혈전 생성 사례가 나온 데 대해 접종관의 연관성은 없다고 확인했다. 당국은 혈전이 "특수한 질환이 아니라 생활 속에서도 얼마든지, 흔히 생길 수 있다"고 강조했다.

김중곤 예방접종피해조사반장(서울의료원 소아청소년과 교수)은 17일 중앙방역대책본부 백브리핑에서 백신 접종 후 사망자 중 혈전이 발생한 사례에 대해 "예방접종보다는 다른 원인에 의한 사망일 가능성이 높다고 평가했다"며 이 같이 밝혔다.

이날 오전 국회 보건복지위원회 회의에 출석한 정은경 질병관리청장은 국내에서 백신 접종 후 혈전이 생긴 사례가 있느냐는 질의에 대해 "사망 사례 중에서 한 건 정도 부검 소견이 보고된 게 있다"며 "검토 예정"이라고 밝혔다.

해당 사망자는 60대 여성으로 요양병원에 입원 중 코로나19 백신 접종을 받았다. 박영준 코로나19 예방접종대응추진단 이상반응조사지원팀장은 "기저질환이 있는 60대 분이 2월 26일 접종했고, 3월 6일 사망했다"며 "해당 사례는 호흡부전으로 신고됐고 부검 유관 소견상 혈전이 있다고 언급됐다"고 설명했다.

김 반장은 해당 사례에 대해 "장기간 기저질환이 있는 분이었다"며 "의무 기록상 다른 사망 원인을 의심할 수 있는 소견이 있어 예방접종보다는 다른 원인에 의한 사망일 가능성이 높다고 평가했다"고 밝혔다. 그는 이를 토대로 결과적으로 "백신과 인과 관계가 없다는 결론을 내렸다"며 "코로나19 백신 외에도 인플루엔자 백신 등 다른 백신에서도 접종 후 혈전 발생 사례 보고는 있었지만 연구 결과 예방 접종과 혈전 발생과는 관계가 없다는 최종 결과가 보고됐다"고 강조했다.

다만 김 반장은 해당 사례에 대해 "부검이 진행에 있다"며 "국립과학수사연구원과 경찰으로부터 (결과가) 통보되면 이를 바탕으로 해 특이사항이 있다면 재평가할 계획"이라고 전했다. 이에 대해 당국 관계자는 "인과성 평가는 예방접종으로 인해 이러한 결과가 초래됐을 가능성과 기저질환 등 다른 원인에 이해 해당 결과가 초래됐을 가능성 중 어느 것이 사망에 이르게 하는 데 더 큰 작용을 했을지에 대해 상대평가하는 방식으로 이뤄진다"며 의무기록 등을 검토해 결과가 도출된 상태로, 부검 결과가 나오면 추가적인 논의가 이뤄질 계획이라고 설명했다.

보건 당국은 이날 백브리핑에서 혈전 발생과 백신 접종 간의 인과성이 확인된 사례가 없고, 혈전이 특수 질환이 아니라 생활 속에서도 생길 수 있는 질병이라고 강조했다.

김 반장은 "혈전이 생기는 빈도를 보면 10만명 당 100명 이상에서 발생하고, 연령이 올라갈 수록 발생빈도가 높아져 10만명 당 500명까지도 발생할 수 있다"며 "아주 특이한 질병상태에서 (혈전이) 발생하는 것이 아니라 생활 속에서 자주 접하게 되는 현상"이라고 강조했다.

그는 ▲연령 증가 ▲장기간 앉아있는 경우 ▲오랜 시간 누워있는 경우 ▲탈수 등으로 혈액 점도가 높아지는 경우 ▲흡연 ▲피임약 복용 ▲심장질환·부정맥 등으로도 혈전 발병률은 올라가게 된다며 "혈전은 백신에 의해 생기는 특수한 질환이 아니라 생활 속에서 얼마든지, 흔히 생길 수 있는 질환"이라고 누차 역설했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr