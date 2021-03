美 애틀랜타 3건 연쇄 총격사건 발생…사망자 8명 중 아시아계도(종합)

같은날 마사지숍, 스파 등 세 곳서 총격

용의자 21세 남성 체포

동일범 소행인지는 아직 밝혀지지 않아

[아시아경제 권재희 기자] 한인들이 많이 거주하는 미국 조지아주 애틀랜타 일대에서 16일(현지시간) 연이은 총격사건이 발생해 총 8명이 숨지는 사고가 일어났다. 여기에는 아시아계 여성도 포함돼 있는 것으로 확인됐다.

AP통신 등에 따르면 이날 오후 4시 50분께 애틀랜타 근교에 있는 한 마사지숍에서 총격사건이 일어나 4명이 숨지고 1명이 부상을 입었다. 2명은 현장에서 숨진 채 발견됐으며, 부상자들은 병원으로 이송됐으나 이 중 2명은 결국 사망했다. 나머지 1명은 병원에서 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

이어 애틀랜타 북부 체로키 카운티에 위치한 스파 두 곳에서 또 연쇄 총격 사건이 발생해 4명이 사망했다.

경찰에 따르면 체로키 카운티 스파에서 숨진 4명 중 3명은 아시아계 여성으로, 국적은 아직 밝혀지지 않았다.

경찰은 마사지숍 감시 카메라에 포착된 용의자 로버트 애런 롱(21)을 이날 오후 8시 30분께 애틀랜타에서 남쪽으로 240㎞ 떨어진 크리스프 카운티에서 체포했다.

경찰은 이날 애틀랜타 일원에서 잇따라 일어난 세 건의 총격 사건이 동일범에 의한 소행인지 수사 중이다.

범행 동기는 아직 밝혀지지 않았다.

