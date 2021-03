한국미즈노 "ST-Z, ST-X 드라이버 사면 지갑 증정"

한국미즈노가 ST-Z, ST-X 드라이버(사진) 구매 이벤트를 펼친다.

더욱 향상된 비거리와 관용성을 자랑하는 ST드라이버의 3세대 모델 출시 기념 행사다. 공식 대리점에서 드라이버 구매 후 샤프트에 부착된 정품 홀로그램 시리얼 넘버 16자리를 홈페이지 내 이벤트 페이지에 입력하면 자동 응모다. 한 아이디 당 한 번, 200명에게 선착순으로 고급 천연가죽 라운드용 지갑을 증정한다. 4월5일부터 순차적으로 배송된다.

ST-Z, ST-X는 비거리에 초점을 맞춘 로우 스핀 드라이버다. 새로운 포지드 SAT2041 베타 티타늄 페이스에 카본 구조, 17% 높은 인장강도와 8% 높은 유연성을 제공해 강력한 볼 스피드와 밀도 높은 임팩트를 구현한다. 여기에 코어테크 페이스 기술을 더했다. 헤드 솔에는 웨이브 테크놀로지를 탑재했고, 비주얼 페이스 앵글 브리지가 내구성을 강화시킨다. 퀵 스위치를 통해 간편하게 4가지 로프트를 조정할 수 있다.