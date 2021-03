"옛날엔 예능서 전세계에 비빔밥 홍보했었는데"…서경덕, '빈센조' 中 PPL에 일침

"중국산 비빔밥이 국내 드라마 PPL로 등장"

"자칫 해외 시청자들이 중국 음식으로 오해할 수도"

[아시아경제 임주형 기자] 서경덕 성신여대 교수가 중국산 비빔밥 레토르트 식품을 등장시킨 한 드라마 PPL(Product Placement·제품 간접 광고)을 비판하고 나섰다. 자칫 한국 전통 음식인 비빔밥이 중국 음식인 것처럼 오해를 불러 일으킬 수 있다는 지적이다.

서 교수는 16일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "tvN 드라마 '빈센조'에서 중국산 비빔밥이 PPL로 등장했다는 것을 알게 됐다"며 "드라마 제작비 충당을 위한 선택이었겠지만, 요즘 같은 시기엔 정말로 안타까운 결정"이라고 말했다.

서 교수는 해당 드라마를 촬영한 사진을 게시글에 첨부하기도 했다. 해당 사진을 보면 중국산 비빔밥 레토르트 식품과 상표명이 화면 정중앙에 나타나 있다. 또 실제 제품을 조리해 식사를 하는 장면도 포함됐다.

이를 두고 서 교수는 "이번 PPL은 한국을 타겟팅한 것이라기보다는 한국 드라마의 전세계 영향력을 통해 수 많은 나라에 제품 홍보를 노린 게 아닌가 생각된다"라며 "가장 우려되는 것은 중국어로 적힌 일회용 용기에 담긴 비빔밥이 자칫 해외 시청자들에게 중국 음식으로 오해를 불러 일으킬 수 있다는 것"이라고 지적했다.

또 서 교수는 "최근 중국은 김치, 한복, 판소리 등을 '자국의 문화'라고 어이 없는 주장을 계속 펼치고 있는 상황"이라며 "문득 과거 예능 프로그램에서 비빔밥을 전세계에 홍보했던 시절이 생각난다"라고 우회적으로 아쉬움을 드러내기도 했다.

한편 서 교수가 올린 드라마 캡처 사진은 지난 14일 방송된 tvN 드라마 '빈센조' 8화에 등장하는 장면 중 일부다. 당시 방송에서 주인공들이 중국산 비빔밥 제품을 먹는 장면이 연출됐는데, 일부 시청자들은 이에 대해 불쾌하다는 의견을 낸 바 있다.

해당 제품은 국내에서 구하기 힘들기 때문에 별다른 홍보 효과를 기대할 수 없을 뿐더러, 특히 중국 회사에서 제조하는 제품이 한국 전통 음식인 비빔밥을 소재로 했다는 지적이다.

논란이 커진 가운데 '빈센조' 제작진 측은 중국 PPL 잔여분 취소 논의에 들어간 것으로 전해졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr