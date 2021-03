진주시, 코로나19 전화 문의 폭주에 따른 상담 인력 증원 운영

집단감염 발생에 따른 코로나19 민원 안내 개선



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 폭주하는 시민들의 전화 문의에 신속히 응대하기 위해 전화 상담 인력을 추가로 투입해 운영한다고 16일 밝혔다.

그동안 시는 감염병 관리와 예방 관련 민원 안내를 위해 보건소에 13대의 전화기를 설치해 대응해 왔으나 코로나19가 집단으로 발생하는 상황에서 시민들의 문의 전화가 폭주함에 따라 보다 신속한 대응 방안이 필요하다고 판단했다.

이에 시는 16일부터 집단감염 발생지 인근 아파트 및 주민들에 대한 코로나19 검사 안내 및 전화 문의 응대를 위해 시청 6층에 별도 공간을 마련해 상담 인력 10명을 추가로 투입해 시민들의 문의에 신속히 대응하고 있다.

주요 안내 내용은 ▲확진자와 접촉자 주요 조치사항 ▲상대동 행정복지센터 선별진료소 운영사항 ▲민간 선별진료소(제일병원, 고려병원, 한일병원, 진주복음병원, 세란병원, 반도병원) 무료검사 시행 ▲유증상자에 대한 신속한 안내 ▲보건소 현장 접수 가능 여부 등이다.

조규일 진주시장은 “코로나19 확진자 발생에 따른 잠재적 전파 가능성을 조기에 차단하기 위해 최선을 다하겠다”라고 밝히고 “소중한 일상을 되찾기 위한 코로나19 방역에 시민들의 적극적인 협조를 당부드린다”고 전했다.

시 관계자는 “증상이 조금이라도 있으면 제일 먼저 코로나19 검사를 해달라”고 당부했다.

