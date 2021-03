거래소, 국채선물 2021년 9월물 최종결제기준채권 지정

총 7개 최종결제기준채권 지정

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 오는 17일부터 거래되는 2021년 9월물 국채선물의 최종결제기준채권을 지정했다고 16일 밝혔다.

3년 국채선물 2021년 9월물(KTB3F2109)의 최종결제기준채권은 국고 00875-2312(20-8), 국고 01000-2306(20-3), 국고 01250-2603(21-1) 등 3개 종목이다. 각각의 표면금리는 0.875%, 1.000%, 1.250% 등이다.

5년 국채선물 2021년 9월물(KTB5F2019)의 최종결제기준채권은 국고 01250-2603(21-1), 국고 01125-2509(20-6) 등 2개 종목이며 각각의 표면금리는 1.250%, 1.125%다.

10년 국채선물 2021년 9월물(KTB10F2019)의 최종결제기준채권은 국고 01500-3012(20-9), 국고 01375-3006(20-4) 등 2개 종목으로 각각의 표면금리는 1.500%와 1.375% 등이다.

국채선물은 액면가 100원, 표면금리 5%의 국고채를 기초자산으로 하는 파생상품이다. 국채선물은 실제로 존재하는 국고채가 아니므로 거래소는 기초자산에 유사하도록 이미 발행된 국고채를 조합하는데 이 국고채가 최종결정기준채권이다.

최종결제기준채권별 현물수익률은 한국금융투자협회가 매일 오전 11시30분과 오후 4시를 기준으로 산출한다. 산출된 현물수익률은 한국금융투자협회 홈페이지와 코스콤의 체크단말기, 연합인포맥스 등을 통해 공표된다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr