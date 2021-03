[아시아경제 이선애 기자] HDC현대산업개발은 천안 성성5지구와 6지구 아파트 신축 공사 수주 계약을 체결했다고 16일 공시했다. 총 5044억원으로 2019년 매출액 대비 11.9%에 해당하는 규모다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr