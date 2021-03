DGB대구은행, 대구·경북 맛집 UCC 공모 ‘숨맛꼭질’ 이벤트

[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 비대면 채널을 활용한 지역 소상공인 홍보를 통한 매출증대, 지역경제 활성화를 위해 ‘제1회 소상공인 홍보지원 UCC 공모전 - 대구·경북 숨은 맛집 찾기 숨맛꼭질’을 개최한다고 16일 밝혔다.

공모전은 오는 4월 개소 예정인 소상공인 종합지원센터 ‘어깨동무종합지원센터’ 개소를 기념해 실시된다. 대구·경북의 특색있고 맛있는 음식 맛집을 소개하는 홍보 영상을 제작해 편집을 완료한 후 개인 SNS에 업로드하는 방식이다.

DGB대구은행 홈페이지에 게재된 참가신청서에 게시물 링크를 기재해 이메일을 제출하면 공모가 완료된다.

공모전 수상작 중 대상은 200만 원, 최우수상은 150만 원, 우수상은 100만 원의 상금이 수여되며 참여 장려를 위해 30편의 장려상도 선정할 예정이다. 3월17일부터 3월31일까지 응모작을 접수하며 수상작 선정 및 시상은 4월 중 어깨동무종합지원센터 개소식에 맞춰 실시된다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr