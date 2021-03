속보[아시아경제 임주형 기자]서울시는 영등포구에 위치한 '더현대서울'과 관련해 코로나19 확진자가 2명 나왔다고 16일 밝혔다. 서울시는 폐쇄조치 등은 하지 않고 밀집도를 낮추는 방안을 시행토록 할 방침이다.

박유미 서울시 재난안전대책본부 방역통제관은 이날 오전 온라인 브리핑에서 "영등포구 더현대서울이 오픈하면서 인파가 많이 몰리고 확진자도 2명 나왔다"라며 "영등포구와 함께 방문객 밀집도 완화 조치 시행과 방역수칙 준수 현장점검 강화로 대응 중이다"라고 설명했다.

그는 더현대서울에 폐쇄조치를 내리지 않은 이유에 대해 "방역수칙 준수 여부나 확진자 발생 시 밀접 접촉 직원의 발생 규모 등으로 볼 때 전체적으로 폐쇄 조치할 정도로 확산 위험이 크지는 않다고 판단했다"며 "주말이나 휴일에는 방역준수 여부 현장점검을 집중적으로 하고 있다"고 덧붙였다.

