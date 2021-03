해외 투자자들 美 국채 보유액, 6개월만에 최대폭으로 증가

[아시아경제 권재희 기자] 올 들어 미국의 국채 금리가 상승세를 보이는 가운데 지난 1월 해외 투자자들의 미 국채 보유액이 6개월만에 가장 큰 폭으로 증가했다.

15일(현지시간) 주요외신이 미 재무부 자료를 인용해 보도한 바에 따르면 지난 1월 해외 투자자들의 미 국채 보유액은 7조1190억달러(약 8062조원)로 한달 전보다 490억달러(0.7%) 늘어난 것으로 집계됐다. 이는 지난해 7월 이후로 가장 강력한 매수세다.

나라별로는 일본의 보유액이 지난해 12월 1조 2510억달러에서 올해 1월 1조 2760억달러로 늘었고, 중국도 같은기간 1조 720억달러에서 1조950억달러로 증가했다.

투자은행 TD시큐리티즈의 전략가인 젠나디 골드버그는 "금리 상승으로 미국채의 투자 매력이 커졌다"고 분석했다.

미 10년물 국채 금리는 코로나19 백신 보급에 따른 경제 회복 기대감과 인플레이션 가능성에 연초 0.917%에서 1월말 1.094%로 상승했다. 최근에는 1.63%까지 오르기도 했다.

