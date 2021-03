'왜 임신 안 되나' 했는데...25년 만에 남성인 사실 알게 된 中여성

[아시아경제 김초영 기자] 중국 국적의 한 여성이 발목을 다쳐 병원을 찾았다가 25년 만에 자신의 성별에 얽힌 비밀을 알게 됐다.

지난 12일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 여성의 외형을 띄고 있지만, 염색체상으로는 남성인 한 중국인의 사연을 보도했다.

사연 속 여성은 얼마 전 발목을 다쳐 병원을 방문했다. 엑스레이상 유난히 발달하지 않은 발목을 이상하게 여긴 의료진은 추가 진료를 통해 이 여성에게 월경이 단 한 번도 없었다는 사실을 확인했다.

의료진은 원인을 파악하던 중 이 여성에게 자궁과 난소가 없다는 사실을 발견할 수 있었다. 애초에 월경이 있을 수 없는 환경이었던 것이다.

내분비내과 협진을 통해 이러한 현상이 발생한 까닭을 분석한 저장대학교병원 측은 지난 10일 이 여성이 여성도, 남성도 아닌 '간성(intersex)'이라는 사실을 밝혀냈다.

저장대학교 내분비내과 전문의 동펑친은 "염색체 검사 결과 해당 여성의 핵형은 46,XY로 나타났다. 여성의 핵형은 46,XX다. 전형적인 남성의 핵형으로 성별이 분명하지 않음을 의미한다"고 설명했다.

이 여성은 외성기만 놓고 보면 여성이나, 자궁과 난소는 가지고 태어나지 않았다고 밝혔다.

그러면서 "숨겨진 고환이 있나 찾아봤는데 없었다. 아마 나이가 들면서 점차 퇴보했을 것"이라고도 언급했다.

보도에 따르면 이 여성은 선천성 부신증식증을 앓고 있었으며, 해당 질병이 원인이 돼 '스와이어 증후군'이라는 성 발달 장애에 이르게 된 것으로 알려졌다.

그녀는 "어릴 적 월경 문제로 어머니와 병원을 찾았으나, 의사는 내가 다른 여성보다 더딜 뿐 몇 년 안에 생리를 할 것이라고 했다"고 말한 것으로 전해졌다. 의료진은 "이 여성이 월경이 없음에도 임신할 수 있을 것이라 믿었던 것을 두고 성교육이 얼마나 부족한지를 보여주는 사례"라고 지적했다.

여성은 아직 어느 성별을 택할지 결정하지 못한 상황이다. 저장대학교병원의 한 정신과 전문의는 "조금만 더 빨리 발견했더라면 좋았을 것"이라면서 "물리적 문제는 일단 차치하고, 가장 중요한 건 성 정체성을 재건하는 일이다. 심리적으로 부담이 큰 탓에 회복까지는 오랜 시간이 걸릴 것"이라고 전했다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr