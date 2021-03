올해 수능 11월18일 시행…EBS 연계율 50%로 낮춘다

2022학년도 수능 시행 기본계획 발표

EBS 출제비율 낮춰…영어는 간접연계

국어·수학은 공통+선택과목 도입

탐구는 사·과탐 구분 없이 2과목

[아시아경제 한진주 기자]2022학년도 대학입학수학능력시험이 11월18일 시행된다. 올해는 국어·수학·탐구에서 공통과목과 선택과목이 혼합되며 EBS 연계 비율은 50%로 축소된다.

16일 한국교육과정평가원이 2022학년도 수능 시행 기본계획을 발표했다. 올해 EBS 출제 비율은 70%에서 50%로 줄어든다. 과목 특성에 따라 간접연계로 전환하고, 특히 영어 영역은 연계문항 모두 간접연계 방식으로 출제한다.

교육과정평가원은 "2015 개정교육과정 적용이 한 해 미뤄지면서 암기 위주 문항으로 치우치지 않도록 50%로 낮춰달라는 의견을 반영했다"며 "영어의 경우 EBS 교재 지문을 그대로 옮기는 출제는 하지 않을 것"이라고 설명했다.

올해 수능은 선택과목의 폭이 넓어진 것이 특징이다. 국어와 수학은 공통과목 외 영역별 선택과목 중 하나를 선택할 수 있다. 국어 선택과목은 화법과 작문, 언어와 매체다. 수학 선택과목은 확률과 통계, 미적분, 기하다. 탐구과목은 사회·과학 계열 구분 없이 17개 과목 중 2과목을 선택할 수 있다. 직업탐구 영역은 6과목 중 2과목을 선택할 수 있다. 산업수요맞춤형·특성화고 전문교과Ⅱ 교육과정을 86단위 이상 이수해야 응시 가능하다.

한국사는 필수 과목이며 한국사와 탐구영역 답안지는 별도 제공된다. 국어·수학·탐구는 상대평가, 영어·한국사·한문과 제2외국어는 절대평가다. 올해부터 절대평가가 도입되는 한문과 제2외국어는 5점 간격으로 등급을 분할한다.

장애인 수험생을 위해 점자문제지가 필요한 시각장애 수험생 중 희망자에게는 화면낭독프로그램이 설치된 컴퓨터와 해당 프로그램용 문제지 파일이나 녹음 테이프를 제공한다. 2교시 수학영역에서 필산 기능을 활용할 수 있는 점자정보단말기를 제공한다.

상대평가인 국어와 수학, 탐구과목은 성적표에 과목별 표준점수와 백분위·등급이 표기되며 영어와 한국사, 제2외국어 영역은 등급만 표기된다. 한국사 영역에 응시하지 않을 경우, 시험 전체가 무효처리되며 성적통지표를 제공하지 않는다. 평가원은 이달 말 수능안내자료를 평가원 수능 홈페이지에 탑재하고 책자를 전국 고등학교에 배포할 예정이다.

6월 모의평가는 6월3일, 9월 모의평가는 9월1일 시행한다. 수능 원서접수는 8월19일부터 9월3일까지며 재학중인 고등학교나 출신 고등학교, 관할 시도교육감이 지정하는 장소에 접수하면 된다. 수능 시행 이후 이의신청 기간을 거쳐 11월29일 정답을 확정하고 성적은 12월10일에 통지한다. 교육부는 코로나19 방역대책과 매뉴얼 등을 반영한 세부시행계획도 7월을 전후해 추가로 발표할 예정이다.

