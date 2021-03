中, "알리바바 언론사 지분 팔아라"…또 마윈 압박

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 당국이 알리바바에 소유중인 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 언론사 지분을 매각할 것을 지시했다는 보도가 나왔다. 알리바바 창업자인 마윈이 공개석상에서 중국 금융당국을 비판한 뒤 시작된 중국 당국의 압박이 계속 이어지고 있다는 분석이다. 다수의 미디어 기업을 보유하고 있는 알리바바가 여론 형성에 막대한 영향력을 끼치고 있다는 점도 고려한 조치로 풀이된다.

월스트리트저널(WSJ)은 15일(현지시간) 중국 당국이 알리바바에 소유 중인 언론사 지분을 대대적으로 정리할 구체적인 계획을 마련하라는 지시를 내렸다고 보도했다. 블룸버그통신도 이날 정통한 소식통을 인용해 중국 당국이 알리바바에 미디어 자산을 팔 것을 요구했다고 보도했다.

WSJ에 따르면 알리바바는 SCMP의 지분 100%를 보유하고 있는 것을 비롯해 중국 경제신문인 재일재경일보의 지분 37%도 소유하고있다. 이밖에 중국판 트위터로 알려진 웨이보 지분 30%, 중국 젊은층 사이에서 인기있는 비디오플랫폼인 빌리빌리의 지분 6.7%도 보유중이다. 알리바바는 또한 신화통신과도 조인트벤처를 설립한 바 있다. 알리바바의 모바일금융 자회사인 앤트그룹은 정보기술 분야 전문매체인 36kr의 지분 16.2%도 보유하고 있다.

WSJ은 소식통을 인용해 알리바바가 보유한 언론사 지분을 점검한 중국 당국이 알리바바가 언론계에 광범위한 영향력을 갖추고 있다는 사실을 확인하고 당혹스러워했다고 전했다. 언론계에 대한 중국 공산당의 절대적인 영향력에 방해 요인이 될 수 있다는 것이다. 중국 당국은 어느 지분을 매각할지에 대해서는 특정하지 않았다고 소식통은 전했다.

중국 당국은 마윈이 공개석상에서 중국 금융 감독 당국을 비판한 뒤 마윈에 대한 압박을 강화했다. 앞서 WSJ은 반독점 규제당국이 알리바바에 중국 기업 역사상 최고액 벌금을 고려하고 있다고 보도했다.

또한 알리바바와 함께 마윈이 이끄는 앤트그룹은 상하이와 홍콩 증시 상장이 연기됐고, 기업가치를 극대화하기 위해 IT업체로 변신하겠다는 계획도 무산됐다.

특히 앤트그룹의 후샤오밍(胡曉明) CEO는 최근 개인적인 사유로 돌연 사임을 발표하기도 했다.

한편 알리바바는 성명을 내고 언론사 지분은 편집권에 영향을 주지 않는 단순한 투자일뿐이라고 밝혔지만, 중국 당국의 매각 명령에 대해선 언급하지 않았다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr