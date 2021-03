이경재 前 13대, 14대 국회의원 별세, 손문씨 남편상, 장남 이종승 (하나은행 전무)·차남 이종우 (숙명여대 공과대학장)·삼남 이상겸 (씨티은행 수석)·장녀 이미혜·차녀 이연수 (씨티은행 부부장) 부친상, 자부 유수진·김수진·정양희 시부상, 사위 김정식(예온교회 목사)·김운종 (파레토자산운용 전무) 빙부상, 빈소 : 서울성모병원 장례식장 14호실(특실), 발인 : 3월 17일 오전 7시, 연락처 : 02-2258-5940 (장례식장)

