광주시, 노후 공공체육시설 개선

문화체육관광부 공모 11건 선정 국비 17억 원 확보

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 시민 편익 지원을 위해 올해 노후 공공체육시설 11곳에 대한 개보수 사업을 실시한다고 15일 밝혔다.

앞서 광주시는 지난해 문화체육관광부의 2021년도 공공체육시설 개보수 지원 공모사업에 9건이 선정된데 이어 올해 2월 추가로 2곳이 선정되면서 총 11곳 국비 17억 원을 확보했다.

이에 따라 준공한 지 11년 이상 경과된 빛고을노인건강타운 체육관의 바닥 및 수영장에 6억4200만 원, 준공 27년이 경과돼 정밀안전진단 실시결과 긴급 보수가 필요한 염주실내수영장에 13억1000만 원을 투입해 개보수를 추진한다.

더불어 자치구에서는 태풍으로 손실된 동구국민체육센터 주차장 천정을 보수하기 위한 사업으로 1억2000만 원, 북구 우산수영장 정밀안전점검결과 균열부위 등을 보수하기 위한 사업으로 1억5000만 원을 투입해 개보수한다.

광주시는 올해 선정된 공공체육시설 개보수 사업을 연내 완료해 이용자의 불편을 최소화 할 계획이다.

신동하 시 체육진흥과장은 “공공체육시설 개보수 사업을 통해 체육시설의 건립 뿐 아니라 사후관리 등 체육시설을 효율적으로 운영하고 이용 극대화 방안을 모색하겠다”고 말했다.

