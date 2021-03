조정훈(왼쪽부터) 시대전환 원내대표, 권은희 국민의당 원내대표, 강민정 열린민주당 원내대표, 용혜인 기본소득당 원내대표, 강은미 정의당 원내대표가 15일 국회 소통관에서 LH투기의혹 관련 국회의원 전수조사 촉구 비교섭단체 기자회견을 갖고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.