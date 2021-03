국제 무형유산 정보공유 서비스 'ichLinks' 개시

최신 국제 무형유산 정보 제공·아태지역 무형유산 콘텐츠 구축

유네스코아태무형유산센터는 국제 무형유산 정보공유 디지털 영문 온라인 서비스 '아이씨에이치링크스'를 15일 개시한다. 설립 10주년을 맞은 아태센터가 아시아·태평양 유네스코 회원국들과 협력해 무형유산 데이터와 이를 활용한 콘텐츠를 한데 모은 온라인 서비스다. 무형문화유산(ich·intangible cultural heritage)과 연결(Links)를 결합해 아이씨에이치링크스(ichLinks)로 명명했다.

아이씨에이치링크스에는 아태지역 무형유산 약 1000종목에 대한 상세정보는 물론 무형유산과 관련한 영상·사진·음원 자료·도서·전문가 정보 등이 담겨 있다. 운영 주체는 아태지역 회원국이 추천한 협력기관으로, 말레이시아 문화예술활동가협회(MACPA)·몽골 국립문화유산센터(NCCH)·베트남 국립문화예술연구소(VICAS)·우즈베키스탄 국립문화연구소·카자흐스탄 문화예술위원회 등이 참여했다.

관계자는 "최신 국제 무형유산 정보 제공과 아태지역 무형유산 콘텐츠 구축으로 ▲국제협력을 통한 지식기반 확충 ▲문화다양성 증진 ▲무형유산의 국제적 홍보 ▲무형유산 정보 자원화·관련 산업 연계 등 다양한 상승효과를 기대한다"라고 했다.

