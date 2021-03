하나금투, 작년 퇴직연금 적립금 39% 급증…성장률 1위

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 지난해말 기준으로 퇴직연금 적립금(운용관리 기준)이 연초보다 39%(1747억원) 늘어나 퇴직연금 적립금 ,000억원 이상 기준 전체 사업자 중에서 적립금 성장률 1위를 기록했다고 15일 밝혔다.

특히 확정급여형(DB)의 적립금 증가율은 45.5%를 기록했으며, 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 부문에서도 각각 29.7%, 29.0% 증가했다. 이 기간 확정급여형(DB) 비원리금보장 수익률도 15.42%로 증권업계 1위를 차지했다.

하나금융투자는 하나금융그룹 차원의 연금 전략을 실행하고 협업을 강화하기 위해 지난해 초부터 은행과 공동으로 연금신탁그룹을 신설했다.백남석 하나금융투자 연금사업팀장은 “당사 퇴직연금 부문의 양적, 질적 성장은 유관 부서와 전국 영업점 등 전사 차원의 공동 협업이 있었기 때문”이라며 “앞으로도 다양한 포트폴리오와 저렴한 수수료, 다각적인 마케팅으로 신규 손님 확보와 손님의 만족도 향상을 위해 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr