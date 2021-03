비올리스트 리처드 용재 오닐, '그래미 어워즈' 수상

[아시아경제 최동현 기자] 한국계 미국인 비올리스트인 리처드 용재 오닐(43)이 '그래미 어워즈'에서 수상했다.

용재 오닐은 15일(한국시간) 열린 제63회 그래미 어워즈 프리미어 세리머니(사전 시상식)에서 '베스트 클래시컬 인스트루멘탈 솔로(Best Classical Instrumental Solo)’ 상을 수상했다.

수상 작품은 데이비드 앨런 밀러가 지휘하고 미국 알바니 심포니가 함께 연주한 테오파니디스의 '비올라와 챔버 오케스트라를 위한 협주곡'이다.

용재 오닐은 2019년까지 12년간 실내악 그룹 앙상블 '디토' 음악감독을 맡으며 클래식 대중화에 앞장섰다. 지난해부터는 헝가리가 배출한 현악 사중주단 타카치 콰르텟으로 활동하고 있다.

한편 한국 대중가수 최초로 미국 그래미 어워드 후보에 오른 방탄소년단(BTS)은 수상이 불발됐다. BTS는 본 시상식에서 단독 퍼포먼스를 펼칠 예정이다.

