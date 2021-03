"귀호강 즐기세요" LG전자, 반얀트리서 사운드 체험마케팅

[아시아경제 조슬기나 기자]LG전자가 도심 최고급 리조트에서 휴식을 즐기는 고객들을 대상으로 사운드 체험 마케팅을 실시한다.

LG전자와 반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 오는 5월31일까지 소리로 떠나는 여행을 주제로 ‘힐링 ASMR(Autonomous Sensory Meridian Response) 패키지’를 운영한다고 15일 밝혔다.

패키지는 서울 남산에 위치한 ‘반얀트리 클럽 앤 스파 서울’ 객실 1박과 함께 LG 톤프리 무선이어폰, 힐링사운드 앱 블림프(BLIMP) 연간 멤버십, 2인 조식권, 실내수영장과 피트니스 무료 입장 혜택(선착순 30객실) 등으로 구성된다.

LG 톤프리는 LG전자가 영국 하이엔드 오디오 브랜드인 ‘메리디안 오디오’와 협업해 만든 제품이다. 마치 스테레오 스피커로 듣는 것처럼 풍부한 사운드를 구현한 것이 특징으로 꼽힌다. 액티브 노이즈 캔슬링(Active Noise Cancellation) 기능으로 외부 소음을 줄여줘 사용자가 사운드에 더 몰입할 수 있게 했다.

이와 함께 LG전자는 반얀트리 내 ‘남산 풀 스위트’, ‘남산 풀 프리미어 스위트’ 객실에 포터블 스피커 ‘LG 엑스붐 고’도 비치해 투숙객들이 고음질 사운드를 감상할 수 있도록 했다.

LG 엑스붐 고 또한 LG 톤프리와 마찬가지로 메리디안 오디오와 협업해 탄생했다. 음악을 더 풍부하게 들려주는 ‘사운드 부스트 모드’, 음악 템포에 따라 다양한 색상의 라이팅 효과가 비트에 맞춰 나오는 ‘멀티컬러 라이팅’ 등을 제공, 호캉스나 홈파티에 잘 어울린다는 평가다.

김선형 LG전자 한국HE마케팅담당은 “최고급 리조트를 찾는 프리미엄 고객들을 위한 맞춤형 체험 마케팅으로 LG만의 차별화된 제품 경쟁력을 알리는 것은 물론, 고객들에게 차원이 다른 가치를 제공할 것”이라고 강조했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr