KAIST에 200억원 ‘통큰 기부’…장성환·안하옥 부부 “과학인재 양성에 쓰이길”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] “우리나라를 부강하게 할 과학 인재를 양성하는 데 쓰이면 좋겠습니다.”

13일 삼성브러쉬 장성환(92) 회장·안하옥(90) 부부가 KAIST 발전기금 약정식에서 이 같이 말했다.

장 회장 부부는 이날 KAIST에 서울 강남구 논현동 소재 200억원 상당의 부동산을 쾌척했다. 부동산을 우리나라 과학기술 인재양성에 써달라는 것이 부동산을 기부하게 된 이유다.

장 회장 부부는 지난 2일 해당 부동산의 명의 이전 절차를 모두 마친 상태로 KAIST는 부부의 뜻에 따라 우수 과학기술 인재양성 사업에 활용할 계획이다.

황해도 남촌에서 태어나 18세 때 월남해 고학생으로 공부하는 어려움을 겪었던 장 회장은 "어느 정도 재산을 모으고 나니, 우리 부부가 어려운 사람을 돕는 오른팔이 돼 주자고 자연스럽게 뜻을 모으게 됐다?며 장학사업에 관심을 갖게 된 계기를 설명했다.

또 안 여사는 "부부의 오랜 꿈을 실현할 수 있어서 즐겁고 행복하다?며 "우리 부부의 기부가 과학기술 발전에 보탬이 돼 국가발전에 도움이 된다면 더 이상 바랄 것이 없다?고 기부소감을 갈음했다.

장 회장 부부의 결정에는 KAIST 기부자 명단에 먼저 이름을 올린 김병호 전 서전농원 대표·김삼열 부부의 영향도 컸다.

장 회장 부부와 김 대표 부부는 이웃사촌 사이로 장 회장은 김 대표 부부의 앞선 기부(2009년·2011년 총 350억원)와 KAIST의 기부금 활용 면면을 지켜보면서 최종 기부처를 결정하게 됐다는 후문이다.

장 회장은 "KAIST 이광형 총장을 직접 만난 후 KAIST가 세계 최고 대학으로 성장해 우리나라를 발전시키는 큰 역할을 할 것이라고 확신하게 됐다?며 "이번 기부가 앞으로 KAIST를 이끌어 나갈 이광형 총장의 학교경영에 도움이 되길 바란다?고 말했다.

이에 KAIST 이광형 총장은 "평생 모은 재산을 흔쾌히 기부해주신 장 회장 부부의 결정에 존경과 감사의 말씀을 드린다?며 "기부자의 기대를 학교발전의 동력으로 삼아 세계 최고의 인재를 양성하기 위해 노력하겠다?고 화답했다.

