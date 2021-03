[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 확산에 따라 13일부터 별도 안내 시까지 실내 공공 체육시설 5곳에 대해 임시휴관을 실시한다.

대상 실내 공공 체육시설은 문산실내체육관(문산읍), 진주생활체육관(상평동), 진주실내체육관(초전동), 초전동 진주국민체육센터(실내수영장 포함), 진주 탁구 광장(신안동) 등이다.

감염 위험도가 낮은 진주종합경기장 등 실외 공공 체육시설 6곳의 경우 철저한 방역 수칙 준수 조건으로 수용 가능 인원의 50%에서 30%로 제한 개방된다.

시 관계자는 "최근 목욕탕 연쇄감염을 감안, 부득이 휴관을 결정했다"며 "관내 617개 민간 체육시설업체에도 감염증 예방수칙 준수와 예방 용품 비치 등을 통해 감염증 확산을 원천 차단할 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 전했다.

