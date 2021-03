[아시아경제 성기호 기자] 가상화폐 비트코인 가격이 단숨에 6900만원대까지 치솟아 역대 최고가를 경신했다.

가상화폐 거래소 업비트에 따르면 13일 오후 7시 24분 현재 1비트코인은 6843만4000원이다.

업비트에서 비트코인은 이날 오전 6699만9000원까지 올라 최고가를 새로 쓴 뒤 한동안 6600만원을 중심으로 등락했다.

그러다 오후 7시 10분 경부터 상승세를 보여 한때 6953만원까지 상승했다.

다른 거래소인 빗썸에서 비트코인은 오후 7시 24분 현재 6811만6000원에 거래됐다. 한때 6825만2000원까지 올라 자체 최고가를 경신했다.

