오후 6시까지 코로나19 확진자 344명으로 집계

[아시아경제 성기호 기자] 국내 코로나19 확진자가 13일 0시부터 오후 6시까지 총 344명으로 집계됐다. 전날 같은 시간에 집계된 402명보다 58명 적다.

확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 242명(70.3%), 비수도권이 102명(29.7%)이다.

시도별로는 경기 145명, 서울 82명, 경남 51명, 인천 15명, 부산 12명, 강원 10명, 경북 9명, 대구·충북 각 6명, 전북 3명, 전남 2명, 광주·울산·충남 각 1명이다.

집계가 마감되는 자정까지 시간이 남아 있는 만큼 14일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어나 400명 안팎, 많으면 400명대 초중반에 달할 것으로 보인다.

지역별로는 경남 진주시 소재 한 사우나와 관련해 누적 확진자가 132명으로 늘었다. 이 밖에 ▲ 경기 화성시 물류센터(누적 12명) ▲ 용인시 수지구 요양원(11명) ▲ 안산시 단원구 일가족-직장(11명) ▲ 충남 홍성군 금속제조업체(9명) ▲ 경북 구미시 사업장(6명) 등의 신규 감염도 이어졌다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr