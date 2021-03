"수천명 생계 달려" 美조지아주, SK배터리 수입금지 번복 간청

조 바이든 대통령에 ITC 결정 번복 요청 서한

"국제무역위원회(ITC)의 SK이노베이션 배터리 수입금지 결정을 뒤집어달라."

미국 조지아 주정부는 12일(현지시간) 브라이언 켐프 주지사가 수천 개의 일자리가 사라질 수 있다며 조 바이든 대통령에게 보낸 서한 내용을 공개했다. 켐프 주지사는 한 달 전인 지난달 12일(현지시간)에도 ITC 발표 직후 성명을 내고 번복 결정을 요청한 바 있다.

켐프 주지사는 서한에서 조지아주 커머스에 건설되는 SK의 전기차 배터리 공장이 앞으로 2600명을 고용할 예정이며 SK가 공장을 짓고자 투자한 26억달러(약 2조9549억원)는 조지아주 역대 최대 외국인 투자라고 설명했다. "SK 공장은 미국 내 주요 전기차 배터리 공장들 중 연방정부 보조금을 받지 않고 건설된 유일한 공장이 될 것"이라고도 강조했다.

켐프 주지사는 SK가 2025년까지 공장을 확장해 고용원을 6000여명으로 늘리고 배터리 생산량도 연간 생산량도 50GWh(기가와트시) 규모로 늘릴 계획이라고 소개하면서 "조지아주 공장이 경제적으로 존속할 수 없게 만들 ITC 결정을 대통령이 번복하지 않으면 공장을 닫을 수밖에 없다는 것이 SK의 설명"이라고 전했다.

그는 "SK의 공장이 '미국 자동차산업을 전기차 중심으로 전환하고 지역 노동자에게 고소득의 좋은 일자리를 제공하게 하겠다'는 바이든 대통령의 목표에 정확히 부합한다"라고도 주장했다. 또 최근 바이든 대통령이 '중국 의존도'를 낮추고자 전기차 배터리 등의 공급망을 살펴보라는 행정명령을 내린 점을 거론하면서 SK의 공장이 문을 닫으면 "미국이 전기차 배터리 경쟁에서 중국에 뒤처지는 결과를 낳을 것"이라고 강조했다.

켐프 주지사는 버락 오바마 전 대통령이 2013년 ITC 결정을 뒤집은 적 있다고 사례도 제시했다. 당시 오바마 전 대통령은 삼성전자의 특허를 침해한 애플 제품의 수입을 금지하는 ITC 결정을 뒤집었다. 이어 "조지아인 수천 명의 생계가 당신의 손에 달렸다. 당신의 결정에 어떤 식으로든 도울 준비가 돼 있음을 알아달라"고 강조했다.

앞서 ITC는 지난달 10일 SK가 LG에너지솔루션(전 LG화학 배터리 사업부문) 배터리 영업비밀을 침해했다며 SK측에 일부 리튬이온배터리 수입을 10년간 금지하는 명령을 내렸다. 다만, 포드와 폭스바겐의 미국 내 생산용 배터리와 부품에 대해서는 일정 기간 수입을 허용하는 유예 조처도 함께 결정했다. 이와 관련 SK는 백악관에 대통령의 거부권 행사를 요구하고 있다. 바이든 대통령이 이번 ITC 결정을 검토할 수 있는 기간은 다음달 11일까지다.

LG는 2025년까지 미국에 독자적으로 2곳 이상의 배터리 생산공장을 지어 5조원 이상을 투자한다고 12일 밝혔다. 바이든 대통령이 ITC 결정을 번복하지 않도록 방지하는 것도 LG가 대규모 투자계획을 밝힌 배경 중 하나로 꼽힌다.

SK이노베이션은 작년 6월 미국 조지아 주정부와 전기차 배터리 2공장 설립을 위해 9억4000만달러 규모의 투자 협약식을 체결하고 2023년 완공을 목표로 새 공장을 건설 중이다. 2공장에서 생산하는 배터리는 연간 11.7GWh 규모다. 조지아주의 1·2공장이 모두 완공되는 2023년께는 미국에서만 1년에 21.5GWh 규모의 생산 능력을 갖출 것으로 예상된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr