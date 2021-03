증권사 대표 연봉 3배 훌쩍…증시 강세에 '성과급만 50억' 연봉킹 탄생

지난해에도 삼성증권 연봉킹…"큰손 고객 전담"

[아시아경제 김봉주 기자] 지난해 증시 강세로 무려 50억 원이 넘는 성과급을 챙긴 증권사 직원이 나왔다.

12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 강정구 삼성증권 영업지점장이 지난해 총 55억3천900만원을 보수로 받았다.

이는 장석훈 삼성증권 대표이사(17억1천만원) 연봉의 3배가 넘는다.

강정구 영업지점장의 보수 대부분은 상여금으로, 54억5천300만원이었다. 이는 2019년10월부터 2020년9월까지 발생한 성과에 따른 대가다.

강 영업지점장은 삼성타운금융센터에서 근무하는 부장급 프라이빗뱅커(PB)로, 지난해에도 20억2천100만원을 받으면서 삼성증권 직원 중 '연봉킹'에 올랐다.

삼성증권은 리테일위탁매매, 금융상품매매 등을 통해 발생한 수익으로 상여금을 준다.

삼성증권 측은 "강 영업지점장은 글로벌 트렌드 변화에 대한 선도적 인사이트를 바탕으로 해외 선진기업과 국내 유망산업에 대한 적극적 투자 확대를 통해 고객 수익률 증대에 기여했다"고 밝혔다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr