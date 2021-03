넥슨, 세 자릿수 대규모 특별 채용 진행

[아시아경제 부애리 기자] 넥슨이 대규모 특별 수시 채용을 진행한다고 12일 밝혔다.

넥슨은 15일부터 신작 프로젝트별로 서류 접수를 시작한다.

프로그래밍, 게임기획, 게임아트, 프로덕션, 엔지니어 등 다양한 직군에서 세 자릿수 규모로 인재를 모집한다. 해당 분야에 관심이 있는 사람이라면 학력·경력과 무관하게 지원할 수 있다.

이번 채용에 참여하는 신규 프로젝트는 총 9종이다. 신규 다중접속역할수행게임(MMORPG), 'ProjectSF2', 'HP' 등 넥슨의 핵심 개발 역량을 집중한 대형 프로젝트가 포함됐다.

기존 게임 개발의 경계를 허무는 멀티플랫폼 프로젝트 'MOD'와 차세대 인공지능(AI) 기술과 반응형 시스템을 활용한 'FACEPLAY' 등 기존의 개발 방정식에서 벗어난 새 프로젝트에서도 인재를 모집한다.

프로젝트별 채용 공고 확인과 서류 접수는 넥슨컴퍼니 채용 홈페이지에서 확인하면 된다.

김대훤 넥슨 신규 개발 총괄 부사장 "넥슨 신규개발본부는 다채로운 신작 프로젝트로 지금까지 보지 못한 새로운 형태의 즐거움을 준비 중"이라고 밝혔다.

한편 넥슨은 올해 임직원 연봉을 일괄적으로 800만원 인상하기로 결정했다. 넥슨은 올해부터 신입사원의 초임 연봉은 개발직군 5000만원, 비개발직군 4500만원으로 상향 적용한다.

