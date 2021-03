[아시아경제 지연진 기자] 동아화성 동아화성 041930 | 코스닥 증권정보 현재가 13,050 전일대비 200 등락률 +1.56% 거래량 122,827 전일가 12,850 2021.03.12 10:59 장중(20분지연) 관련기사 동아화성, 주가 1만 4100원 (2.92%)… 게시판 '북적'글로벌 경쟁!! 대기업도 주목 한 “블루수소” 관련 株! 주가 훨훨!!동아화성, 주가 1만 5900원.. 전일대비 1.92% close 은 보통주 1주당 120원을 현금배당하기로 결정했다고 12일 공시했다.

배당금 총액은 17억194만원, 시가배당율은 1.2%다.

