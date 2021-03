LG "美에 5조원 배터리 투자…5년내 공장 2개+α 짓는다"

[아시아경제 최대열 기자] LG에너지솔루션은 2025년까지 미국에 5조원 이상을 들여 공장 2곳 이상을 추가로 짓기로 했다고 12일 발표했다. 전기차·에너지저장장치(ESS) 등 친환경산업 주도권을 둘러싸고 경쟁이 치열해진 만큼 선제적으로 나서기로 했다.

회사에 따르면 이번 투자결정에 따라 현재 5GWh(미시간 공장) 규모의 배터리 생산능력은 75GWh로 늘어난다. 당장 올해 상반기까지 두 곳 이상의 신규 부지를 결정하는 한편 제너럴모터스(GM)와의 합작법인 얼티엄셀즈의 두번째 공장도 올 상반기 중 정하기로 했다. 얼티엄셀즈는 현재 오하이오주에 30GWh 규모 공장을 짓고 있다. 신규 공장도 비슷한 규모로 검토중으로 차세대 첨단기술을 적용한 배터리를 만들 것으로 회사는 내다봤다.

전기차업체 테슬라가 주로 쓰는 원통형 배터리분야도 신규 진출하는 등 제품도 다양하게 늘린다. 회사 측은 "글로벌 자동차 업체가 미국 내 전기차 시장에 대응하기 위해 현지 생산을 검토하고 있다"며 "한 발 빠른 배터리 생산능력 확보가 필요한 상황이기 때문에 스스로 부지를 확보하고 공장을 짓는 '그린필드 프로젝트'를 지난해 하반기부터 추진해왔다"고 설명했다.

LG에너지솔루션은 미국에 추가로 공장을 짓게 되면 직접 고용인원 4000여명, 건설기간 6000명 등 1만개 이상 새 일자리를 창출할 것으로 내다봤다. 직접 고용은 기존 공장(미시간·오하이오)과 합해 6500명에 달한다. 협력업체와도 동반진출키로 했다.

김종현 LG에너지솔루션 사장은 "미국의 그린뉴딜 정책은 전기차 시장은 물론 ESS시장의 성장을 한층 가속화할 것"이라며 "배터리 생산능력을 미리 확보하고 연구개발(R&D)부터 생산에 이르기까지 현지화된 안정적인 공급망 체계를 갖춰 현지 시장 최고의 파트너로 그린뉴딜정책 성공에 기여하겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr