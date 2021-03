LG 신설지주회사 사명 'LX홀딩스'로 결정…26일 주총서 승인

[아시아경제 정현진 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 91,000 전일대비 2,400 등락률 +2.71% 거래량 491,509 전일가 88,600 2021.03.11 15:30 장마감 관련기사 구광모 LG그룹 회장, 지난해 보수 80억원 수령대기업 여성 등기임원 늘었지만…200대 상장사 73%는 여전히 '0명' 배터리 리콜처럼 SK·LG 총수 담판으로 실마리 찾나 close 그룹에서 분할하는 신설 지주사의 사명이 주식회사 엘엑스홀딩스(LX홀딩스)로 잠정 결정됐다. 이 사명은 이달 26일 열리는 주주총회에서 최종 확정될 예정이다.

11일 ㈜ LG가 공고한 주주총회 소집 공고에 따르면 ㈜ LG는 이달 주주총회에서 LX홀딩스 사명을 포함한 지주사 분할 계획을 승인한다. 주총에서 회사분할에 대한 승인이 나면 앞으로 LG그룹의 지주회사는 ㈜ LG와 ㈜LX홀딩스 2개의 지주사로 재편된다. 분할 기일은 5월 1일이다.

앞서 ㈜ LG는 구본준 고문과의 계열 분리 수순으로 LG상사(판토스 포함)와 LG하우시스, 실리콘웍스, LG MMA 등 4개 사를 분리해 오는 5월 1일 신규 지주회사를 설립하기로 했다. 가칭 ㈜ LG신설지주였던 사명을 이번에 LX홀딩스로 확정하는 것이다.

지주사 분리로 구광모 회장과 구본준 고문은 앞으로 본격적인 계열분리 수순을 밟게 된다. 분할 관련해 매매거래 정지 예정일은 다음달 29일부터 5월 26일까지이며, 재상장 예정일은 5월 27일이다. 재계에서는 늦어도 연내 계열분리가 마무리될 것으로 예상하고 있다.

분할비율은 존속 및 신설 지주회사의 별도 재무제표상 순자산 장부가액 기준에 따라 ㈜ LG가 0.9115879, 신설 지주회사 0.0884121로 정해졌다.

양 사는 분할 이후 독립·책임경영 체제를 구축해 자회사 성과 관리, 사업포트폴리오 관리, 소유 지배구조 투명성 제고 등 지주회사 본연의 역할을 강화하고 각 사업부문의 성장 잠재력을 극대화하며 사업 구조를 고도화해 미래 지속성장을 위한 기반을 마련한다는 계획이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr