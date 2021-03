[아시아경제 오현길 기자] 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 49,600 전일대비 1,200 등락률 +2.48% 거래량 61,785 전일가 48,400 2021.03.11 15:30 장마감 관련기사 두산로보틱스, 연세의료원과 의료용 로봇개발 맞손'소액주주 우선' 차등배당 나선 기업들 주목두산, 작년 영업익 전년比 77% 감소…"코로나·구조조정 비용 영향"(종합) close 은 지게차 제조ㆍ판매사업을 영위하는 산업차량BG 사업부문을 물적분할해 '두산머티리얼핸들링솔루션'(가)을 설립키로 결정했다고 11일 공시했다. 분할기일은 오는 7월1일이다.

