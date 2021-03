LH발 땅투기 전수조사…정의당 "선출직 공직자 전원으로 확대해야"

정의당, 국회의원 부동산 전수조사 "당연히 동참"

"국회의원 뿐만 아니라 지자체장·지방의원으로 확대"

"선출직 공직자의 직계가족도 포함한 전수조사 실시해야"

[아시아경제 오주연 기자] 정의당이 부동산 투기 전수조사 대상을 국회의원 뿐만 아니라 지자체장, 지방의원 등 선출직 공직자 전원으로 확대해야한다고 강조했다.

11일 정호진 수석대변인은 더불어민주당이 국회의원 전원에 대한 부동산 투기 전수조사를 제안한 것과 관련해 "정의당도 기꺼이 환영하며 당연히 동참하겠다"면서 제대로 전수조사를 하려면 부동산 투기 전수조사 대상을 확대해야한다 이 같이 밝혔다.

정 수석대변인은 "국민의힘 김종인 비대위원장도 한번 해보자고 밝혔다. 모든 정당이 전수조사에 뜻을 모았다면 한 점 의혹이 없도록 제대로 전수조사를 해야한다"고 말했다.

이에 따라 국회의원 뿐 아니라 지자체장, 지방의원 등 선출직 공직자 전원으로 부동산 투기 전수조사 대상을 확대하자는 설명이다.

정 수석대변인은 "민의를 대변하는 국회의원의 부동산 거래와 보유현황을 공개하는 것은 부동산 투기를 발본색원하겠다는 의지의 시작"이라면서 "특히 국회의원 등 선출직 공직자는 직무상 미공개 개발 정보 접근이 용이하고 개발사업의 의사결정에 직간접적으로 영향력 등을 행사할 수 있다는 점에서 우선 조사대상"이라고 말했다.

정 수석대변인은 여기서 그칠 것이 아니라, 선출직 공직자의 직계가족을 포함한 전수조사가 되어야 한다고 강조했다.

그는 "이미 투기 의혹이 불거진 더불어민주당 양이원영 의원, 김경만 의원 등 가족과 차명으로 이뤄지는 투기가 팽배하다"며 "직계가족을 포함한 조사는 불가피하다"고 말했다.

특히 생색내기용 전수조사가 되지 않기 위해서는 중립적인 제3기관의 조사로 진행되어야 한다고 주장했다.

정 수석대변인은 "셀프조사를 믿을 국민은 이제 없다"면서 "한 치의 의혹도 없이 과감하게 전수조사를 하겠다면 제3기관의 조사로 진행되어야 한다. 필요하다면 정의당 국회의원 등 선출직 공직자가 먼저 조사에 응하겠다"고 피력했다.

이어 "'쇳 불도 단김에 빼라'는 말처럼 각 당 지도부는 전수조사와 관련해 시급히 만나 추진 계획 등을 합의해야 한다"면서 "정의당이 제안하는 바와 같이 제대로 된 전수조사에 모든 정당이 적극적으로 함께 해주시길 기대한다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr