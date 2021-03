‘지구 충돌’ 위험 소행성 아포피스, 닷새 전 스쳐 지나갔다

[아시아경제 김봉수 기자] 지름 370미터 크기의 소행성 아포피스(Apophis)가 지난 6일 오전 10시15분(한국표준시 기준) 지구로부터 약 1680만km 가까이 접근했다가 초당 4.58km의 속도로 지구 근방을 통과했다. 아포피스는 2004년 처음 발견된 이래 지구 충돌 위협의 가능성이 꾸준히 제기되어온 천체다.

한국천문연구원(천문연)은 11일 아포피스가 지구에 가까이 접근하기 시작한 2월부터 우주물체 전자광학 감시 시스템(OWL-Net)을 활용해 아포피스를 추적·관측하고 있다며 관측 영상을 공개했다. 이 영상은 미국 애리조나 주 레몬산 천문대에 위치한 OWL-Net 4호기에서 10일 촬영됐다. 천문연은 “이번 아포피스 관측을 위해 전 세계 30여개가 넘는 천문대와 함께 국제공동관측 네트워크를 조직해 소행성 추적 및 특성 분석 연구 프로젝트를 주도하고 있다”고 밝혔다.

아포피스는 이번 접근 이후 2029년 4월14일 6시46분에 지구와 매우 가깝게 근접해 지나갈 것으로 예상된다. 이때 지구와의 거리는 약 3만7000km다. 이는 지구와 아포피스와의 거리가 천리안, 무궁화 위성과 같은 정지위성보다 약 4000km 더 가까운 거리에 있다는 것이다. 아포피스 크기의 소행성이 이처럼 지구에 가까이 접근할 확률은 약 1000년에 한 번이다.

소행성 아포피스(Apophis)는 2004년 6월 19일, 로이 A.터커, 데이비드 J. 톨렌, 파브리지오 베르나르디 등이 미국 국립광학천문대 산하 킷픽(Kitt Peak)천문대에서 처음 발견했다. 발견 직후 국제천문연맹(IAU) 산하 국제소행성센터(MPC)는 이 천체에 곧바로 ‘2004 MN4’라는 임시 번호를 붙였고 2005년 6월 24일에 ‘99942’라는 고유 번호를 부여했다. 이후 그해 7월19일엔 ‘아포피스’라는 고유 이름이 붙여졌다. 아포피스는 이집트 신화의 태양신 ‘라(Ra)’를 삼킨 거대한 뱀의 형상을 한 파괴의 신 ‘아펩(Apep)’의 그리스어 표기다.

아포피스는 발견 직후 최근까지도 꾸준히 지구와의 충돌 위협이 제기되어온 소행성이다. 아포피스는 토리노 척도(Torino scale) ‘4’를 기록한 최초의 소행성이다. 토리노 척도는 근지구천체가 지구에 충돌할 확률 및 충돌했을 경우의 예측 피해상황을 나타내는 척도로 0-10까지 있는데, 수치가 높을수록 위험도가 높다.

미 항공우주국(NASA) 제트추진연구소(JPL)에 따르면 아포피스는 100년 이내 지구 충돌 확률이 100만분의1 보다 높은 지구위협천체 네 개 중 하나이다. 네 개의 지구위협 천체 중에는 소행성 베누(Bennu)도 포함되어 있는데, 2016년 발사된 NASA의 오시리스-렉스(OSIRIS-REx) 탐사선은 2020년 10월 베누에 성공적으로 착륙해 토양 샘플을 채취했다. 아포피스의 2068년 4월 지구 충돌 확률은 0.00026%(38만분의 1)로 지난 1월 20일에 갱신됐다.

소행성이 지구에 근접한다는 것은 바꿔 말하면 적은 연료만 있어도 탐사선이 소행성에 도달하기에 좋은 조건이 된다는 얘기다. 2025부터 2030년 사이에 탐사선 발사를 가정했을 때 2000여개가 넘는 지구위협소행성 중 아포피스는 유일하게 탐사선의 속도증분(delta-v)이 초속 6킬로미터 이하다. 한국천문연구원에서는 2029년 아포피스 직접탐사(동행비행: rendezvous)를 목표로 초기 설계를 진행 중이다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr