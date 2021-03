부산銀, 저소득 학생들에 1000만원 상당 물품 지원

[아시아경제 김효진 기자] BNK부산은행은 11일 부산 남구청, 초록우산어린이재단과 신학기 지원사업 ‘함께 걷는 등굣길’ 전달식을 갖고 지역 저소득가정 학생에 신학기 용품을 지원하기로 했다고 밝혔다.

‘함께 걷는 등굣길’ 지원사업은 매년 신학기를 맞이하는 저소득가정 학생의 교육환경 개선을 위해 초록우산어린이재단을 통해 신학기 용품을 지원하는 사업이다.

올해는 부산은행을 포함한 7개 기관이 참여해 부산지역 초·중·고등학교에 진학하는 저소득가정 학생 341명에게 6200만원 상당의 물품을 지원한다.

부산은행은 남구 소재 초·중·고등학교에 진학하는 저소득가정 학생 34명에게 신학기 용품과 코로나19 상황에서 원활한 비대면 수업을 위한 디지털 기기 등 총 1000만원 상당의 물품을 지원할 계획이다.

부산은행 관계자는 “신학기 용품 지원으로 학생들이 부담과 걱정 없이 신학기를 시작할 수 있기를 바란다”면서 “앞으로도 미래를 이끌어갈 학생들이 마음껏 재능을 펼칠 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 말했다.

