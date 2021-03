밀양시, 청년 구직 활동 수당 지원 … 54명에 최대 200만원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 오는 17일부터 31일까지 '2021년 청년구직활동수당지원사업'(드림카드사업) 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.

드림카드사업은 코로나19로 인한 경기침체, 고용감소, 취업 준비 기간 장기화 등으로 어려움을 겪고 있는 청년들의 구직활동에 전념할 수 있도록 경비를 지원하는 프로그램이다.

지원금은 구직활동을 위한 교육비, 도서 구매, 시험응시료, 면접 준비 비용 등을 비롯해 사회진입 활동에 필요한 경비(교통비, 식비)로 사용할 수 있다.

시는 총 54명에게 매달 50만원씩 4개월간 최대 200만원을 지원한다. 올해부터는 취업하거나 창업하고 3개월간 근속하면 취업 성공수당 50만원을 추가로 지원한다.

지원 대상은 밀양시에 주민등록이 되어있는 만18~34세 청년 중 최종학력을 졸업·중퇴·수료하고, 가구 중위소득 150% 이하 미취업 구직 청년이다.

희망자는 드림카드 누리집을 통해 신청할 수 있다. 대상자 선정은 가구소득, 졸업 일자 등을 종합적으로 심사해 결정한다. 더욱 자세한 사항은 경남도 드림카드 사업팀으로 문의하면 된다.

정하동 밀양시 일자리경제과장은 "코로나19로 인한 고용 한파로 취업에 어려움을 겪고 있는 청년들이 안정적으로 구직활동을 준비할 수 있도록 드림카드사업이 많은 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 청년의 취업 준비에 보탬이 될 수 있는 다양한 정책을 추진하겠다"고 말했다.

