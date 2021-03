[아시아경제 박병희 기자] 11일(현지시간) 뉴욕증시에 데뷔하는 쿠팡의 공모가가 35달러(약 3만9862원)로 확정됐다고 블룸버그 통신이 관계자를 인용해 10일 보도했다.

쿠팡이 전날 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에서 제시한 32∼34달러보다 높은 가격에 공모가가 결정됐다. 그만큼 쿠팡에 대한 수요가 강했다는 의미다.

블룸버그는 쿠팡이 약 600억달러의 기업 가치를 지닌 것으로 평가받았다고 설명했다. 외국 기업으로는 지난 2014년 알리바바 이후 뉴욕증시에 데뷔하는 최대어가 된다.

공모가가 35달러면 쿠팡은 5조원에 가까운 자금을 조달할 수 있다. 최대 주주인 소프트뱅크도 약 160억달러의 자금을 확보할 것으로 예상된다.

쿠팡은 11일 NYSE에서 'CPNG'라는 종목 코드로 첫 거래가 이뤄질 예정이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr