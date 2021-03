스포티파이서 아이유·임영웅 음원 듣는다…카카오와 재계약

[아시아경제 강나훔 기자] 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서도 아이유, 임영웅 등 국내 유명 아티스트들의 음원을 들을 수 있게 됐다.

카카오엔터테인먼트(이하 카카오엔터)와 스포티파이는 11일 입장문을 내고 "양사는 글로벌 라이센싱 재계약에 대한 협의를 마쳤다"며 "이로써 카카오엔터테인먼트의 컨텐츠는 한국 포함 전 세계 스포티파이에서 제공된다"고 밝혔다.

카카오엔터 관계자는 "스포티파이측과 음원 유통을 위한 계약 협의를 마치고 한국을 포함한 글로벌 서비스에 음원 공급을 재개하기로 했다"면서 "다양한 국내외 파트너들은 물론 이번 스포티파이와의 협업을 통해 더 많은 전세계 음악팬들이 우리의 아티스트를 만나고 K팝을 즐길 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다"고 설명했다.

스포티파이 관계자도 "카카오엔터의 아티스트의 음악을 전 세계의 팬 그리고 170개 국가 3억4500만명 이상의 스포티파이 청취자에게 다시 제공할 수 있게 됐다"며 "한국의 청취자에게도 해당 음원과 함께 7000만 곡 이상의 트랙 및 40억개 이상의 플레이리스트를 제공할 수 있게 돼 기쁘게 생각한다"고 말했다.

앞서 스포티파이는 지난달 1일 한국 서비스를 출시할 때까지 카카오엔터측과 국내 음원 제공 계약 조건에 합의를 이루지 못했다. 결국 스포티파이는 카카오엔터 유통 음원들을 제외하고 한국에서 서비스를 시작할 수 밖에 없었다. 지난 1일엔 해외 라이센싱 계약까지 만료돼 해외 스포티파이 이용자마저 아이유, 임영웅 등 카카오엔터가 보유한 국내 주요 아티스트의 음원을 들을 수 없었다.

일각에서는 국내 1위 음원 플랫폼 ‘멜론’의 운영사이자 국내 최대 음원 유통사인 카카오엔터가 스포티파이를 견제하기 위해 재계약에 소극적으로 임하고 있다는 해석이 나왔고, SNS에선 두 회사를 향한 K팝 팬들의 비난이 쏟아져 나왔다.

카카오엔터는 "앞으로도 카카오엔터테인먼트는 창작자의 권리를 보호하고, 대한민국 음악산업의 성장과 안정적인 창작 생태계 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

스포티파이 측도 "아티스트, 레이블 및 권리자 단체와의 협업을 통해 한국의 음원 스트리밍 생태계에 긍정적인 영향을 가져올 수 있도록 지속적으로 노력해나갈 것"이라고 했다.

