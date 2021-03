이마트24 "지난해 PB상품 50만개 수출…올해 더 늘린다"

12일 이마트24 PB상품 '아임이민생라면' 35만개 미국 수출

지난해 민생라면, 민생롤휴지, 아임이 스낵 등 PB상품 50만개 수출

"경쟁력 있는 이마트24 PB상품 적극 알려 수출 늘릴 계획"

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 지난해 자체 브랜드(PB)상품 50만개 수출에 이어 올해 더 많은 PB상품 수출에 나설 것이라고 11일 밝혔다.

이마트24는 이 일환으로 오는 12일 PB상품 '아임이 민생라면(봉지)' 35만개를 미국으로 수출한다. 한국 판매가격 기준 1억4000만원 가량 된다.

이번에 수출하는 민생라면은 국내 판매 상품과는 다르게 미국 현지에서 선호하는 부드러운 맛으로 별도 제작됐다. 미국에 거주하는 한인과 현지인들의 구매를 함께 이끌어 내기 위해 패키지에 한글과 RAMEN, SPICY 등 영문을 함께 표기한 것이 특징이다. 라면으로 유명한 한국 상품이라는 것을 알리기 위해 한글 상품명은 그대로 사용하되, 현지 고객들의 이해를 돕기 위해 특징을 영문으로 표기하는 수출용 패키지로 제작했다.

이마트24는 지난 해 민생라면, 민생롤휴지, 아임이 스낵 등 PB상품 50만개를 미국, 호주, 홍콩, 대만 등 다양한 국가에 수출한 데 이어 올해는 수출 전용 민생라면까지 더해 수출을 더욱 확대한다는 방침이다. 지난해 수출한 상품은 한국 판매가격 기준 5억원어치에 해당한다.

이마트24는 "지난해 처음 수출한 상품이 현지에서 좋은 반응을 얻으며 추가 주문이 이어지도 있다"며 "수출 국가와 상품 종류가 확대되면 수출량이 지속 늘어날 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

이마트24 B2B영업팀 정직한 팀장은 "이마트24로 리브랜딩한지 만 3년 만에 수출이 지속 확대되고 있는 것은 고무적인 일"이라며 "이마트24의 PB상품이 맛과 품질, 가격 경쟁력이 높은 만큼 다양한 국가로 수출을 확대해 나갈 수 있을 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr