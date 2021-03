'제29회 관악구민상’ 후보자 추천받아

31일까지 지역발전과 구민 복지증진 위해 애쓴 자랑스러운 봉사자 추천 받아...효행, 복지, 봉사, 교육, 문화·예술, 환경, 안전 총 7개 분야별 1명씩 수상

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 지역발전과 구민 복지증진을 위해 애쓴 자랑스러운 봉사자들을 발굴, 감사의 마음을 전하기 위해 오는 31일까지 ‘관악구민상’ 후보자 추천을 받는다.

‘관악구민상’은 건전한 구민 생활 기풍을 조성하고 살기 좋은 내고장 만들기에 기여한 관악구의 모범구민에게 주어지는 상으로 올해 29회를 맞이했다.

시상부문은 ▲효행 ▲복지 ▲봉사 ▲교육 ▲문화?예술 ▲환경 ▲안전 총 7개 분야다.

시상일(5월1일) 기준으로 3년 이상 관악구에 거주하거나 활동하면서 특별한 공로가 있는 사람 또는 단체를 대상으로 각 부문별 1명씩 총 7명(또는 단체)을 선정해 수여할 계획이다.

후보자는 관악구 소재 관계기관 및 관계단체장, 학교장 등이 추천하거나 관악구 주민 30인 이상이 추천할 수 있다.

추천방법은 추천자(또는 추천 대표자)가 추천 대상자의 추천서와 공적조서, 개인정보 수집 및 이용 동의서, 공적 증빙 자료를 첨부해 추천 대상자의 거주지 동 주민센터로 방문 또는 우편으로 제출하면 된다.

최종 수상자는 공적내용 사실조사와 공적심사위원회의 심의를 거쳐 선정되며, 시상식은 오는 5월 중 개최할 예정이다.

박준희 구청장은 “더불어 으뜸 관악구 조성을 위해 지역 곳곳에서 구정에 관심을 갖고 함께 헌신해주신 구민 여러분께 감사의 마음을 전하고자 한다”며 “앞으로도 건전한 지역 사회의 발전을 위해 보이지 않는 곳에서 헌신하고 봉사하는 숨은 구민들이 발굴될 수 있도록 구민 여러분의 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

‘관악구민상’ 후보자 추천과 관련된 더 자세한 사항은 관악구청 자치행정과로 문의하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr