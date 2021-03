남서울농협, 화훼소비촉진 위한 '사랑의 꽃 나눔행사' 개최

[아시아경제 이관주 기자] 남서울농협(조합장 안용승)은 코로나19로 침체된 화훼농가를 돕고자 '사랑의 꽃 나눔행사'를 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 행사에서 남서울농협은 관내 화훼농업인들로부터 철쭉 및 수선화, 히야신스 등 2500여 화분을 매입해 나눔행사를 펼쳤다. 이를 시작으로 5~6월 카네이션과 수국, 9~10월 국화 등 연중 제철 화훼류를 선정해 지속적으로 화훼소비 촉진에 나설 계획이다.

안용승 남서울농협 조합장은 "코로나19 여파로 힘들어하는 화훼농가를 위해 더욱 체계적이고 실속 있는 지원책을 마련하고 세심히 살피겠다"고 강조했다.

한편 남서울농협은 화훼조합원들의 농업생산성 증대와 농가소득 증대를 도모하기 위해 시설하우스 CCTV 무상설치 지원, 폐영농자재 무상 수거지원, 농작물재해보험 가입 지원, 겨울철 월동연탄 지원 등을 실시하고 있다.

