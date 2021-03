서울시, 포스트 코로나 사회문제 해결 '청년프로젝트'에 18억 지원

청년세대가 직접 미래사회 문제 발굴·해결해 사회적 가치 창출

청년지원을 통해 청년활동생태계 활성화… 31일까지 서울청년포털에서 신청접수

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 포스트 코로나 시대를 주도적으로 살아갈 청년 세대가 미래 사회문제를 스스로 발굴·해결하고 스스로의 권익을 보호할 수 있도록 올해 18억원을 투입해 ‘2021 청년프로젝트 지원사업’을 시작한다고 11일 밝혔다.

미래 사회에 더욱 화두가 될 기후환경 문제를 해결하기 위한 실천방안부터 소외받는 사회적 약자를 위한 인식 개선활동, 노후화된 지역문화와 지역공동체를 활성화하는 방안 등을 주제로 한 어떤 활동도 가능하다.

서울시는 정치·경제·문화 등 각 분야에서 과소대표 되어온 청년세대의 목소리를 대변하고, 코로나로 인해 어려움을 겪는 청년단체·기업·프리랜서를 지원해 청년활동생태계도 활성화시킨다는 목표다.

서울시는 이와 같은 내용의 ‘2021년 청년프로젝트 지원사업’ 참여자를 31일까지 모집한다.

공모주제는 ‘포스트 코로나 시대에 필요한 사회적 가치를 창출하는 프로젝트’다. 지방보조금심의위원회 심사를 통해 총 40개 내외의 프로젝트를 선정, 단체·기업·개인 당 최대 5천만 원 이내로 총 18억원을 지원한다. 사업계획 컨설팅, 사회적 지원 연계, 단체 간 네트워킹 및 온·오프라인 홍보도 적극 지원한다.

지원 자격은 대표자가 청년(만19~39세, 공모 게시일 기준)인 서울시 소재 단체(영리·비영리 무관)나 기업 또는 개인으로 총 보조금의 2% 이상을 자부담 할 수 있으면 참여할 수 있다. 청년단체 간 컨소시엄도 가능하다. 청소년단체가 컨소시엄으로 참여할 시 가산점을 부여해 청년세대 뿐 아니라 미래세대의 참여를 활성화, 미래세대의 권익 보호를 위해 노력할 계획이다.

다만 정부기관이나 서울시 및 자치구에서 동일사업으로 지원받고 있거나 지원받을 예정이거나 과거 부정수급으로 적발돼 약정이 해지된 경우에는 참여가 제한된다.

조완석 서울시 청년청장은 “이번 사업을 통해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 청년 프리랜서·단체·기업을 지원하고자 한다”면서 “미래세대 권익을 청년 스스로 보호하고 우리사회의 다양한 문제들에 대한 대응력이 높아지길 기대한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr