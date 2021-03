[아시아경제 이관주 기자] 제이준코스메틱 제이준코스메틱 025620 | 코스피 증권정보 현재가 2,085 전일대비 50 등락률 -2.34% 거래량 101,976 전일가 2,135 2021.03.10 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-16일제이준코스메틱 "에프앤리퍼블릭 1030만주 52억원에 취득"제이준코스메틱, SNS 커머스 전문기업 ‘센시블’ 인수 close 은 연결기준 당해사업연도 매출액이 305억원으로 직전사업연도 대비 41.98% 감소했다고 10일 공시했다. 회사 측은 "코로나19 확산으로 인한 중국 등 주요 수출국 및 국내 매출감소"라고 밝혔다.

