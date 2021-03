창원시, 전세버스 코로나19 방역관리 총력

탑승자 명단관리, 마스크 착용 여부, 차량소독 상태 점검

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 전세버스 봄 성수기철을 대비해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 안전 수칙 준수 등 방역 실태를 3월말까지 점검한다.

주요 점검사항은 전자출입명부 등을 이용한 탑승객 명단 관리 현황, 차량 내 손소독제 비치 여부, 운행 전 후 차량 소독 실태, 마스크 착용 여부, 차량 내 대화 및 음식물 섭취 제한 등이다.

또한 전세버스 운송사업자에게 최소 2시간 마다 1회 이상 환기 실시할 것을 요청했다.

다만 운행 여건 상 불가능한 경우에는 중간 정차 시 반드시 환기 조치, 탑승자 체온 측정 등 방역 예방 수칙을 상시 준수해 줄 것을 강조했다.

시에는 29개 업체 800여대의 전세버스 차량이 있으며 감염병 예방 및 관리 강화를 위해 오는 4월까지 총 60개의 발열체크기를 지원할 계획이다.

최영철 안전건설교통국장은 "코로나19 예방은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 지속적인 점검을 통한 사전 예방으로 시민들이 안전하고 쾌적한 전세버스를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

