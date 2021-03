기아, 미국서 스포티지·K7 38만대 리콜…엔진룸 화재 위험

[아시아경제 이기민 기자] 기아가 엔진룸 화재 위험이 있는 스포츠유틸리티차량(SUV) 스포티지와 세단 카덴자(한국명 K7) 38만대를 리콜한다.

10일 기아와 외신에 따르면 미국 교통안전국(NHTSA)은 9일(현지시간) 기아 미국판매법인(KMA)의 안전 리콜 소식을 전하는 소비자 경보를 발령했다.

리콜 대상 차량은 2017∼2021년형 스포츠유틸리티차(SUV) 스포티지와 2017∼2019년형 세단 카덴자(한국명 K7)다.

KMA는 두 차종의 전자 제어 유압 장치(HECU)의 전기 회로 단락 현상으로 엔진룸 화재가 발생할 가능성이 있다며 리콜을 결정했다. 다만 전기 회로 단락 문제로 아직까지 충돌, 화재, 부상 등에 대한 보고 사례는 없다고 KMA는 밝혔다. HECU는 잠김방지브레이크시스템(ABS), 전자식주행안정화컨트롤(ESC) 등의 차량 제어 기능이 통합된 제어장치다. HECU는 스마트크루즈컨트롤이 탑재되지 않은 차량에 장착된 것으로 알려졌다.

기아는 국내에서도 동일 차종에 대한 리콜을 진행할 예정이다. 앞서 지난 1월 현대차는 미국에서 ABS 결함으로 투싼 47만1000대, 기아도 스팅어 2만대를 리콜한 바 있다.

현대차와 기아는 지난해 11월 엔진 리콜 조사 종결을 위해 과징금 8100만달러(921억원)을 내기로 미국 교통안전국과 합의했다. 안전 성능과 품질 강화를 위해 현대차와 기아가 내부 투자하기로 합의한 금액과 과징금을 합치면 총 1억3700만달러(1559억원) 규모다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr