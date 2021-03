백신 접종 후 사망신고 2건 추가…중증의심사례 사망도(상보)

이상반응 신고 935건 추가

[아시아경제 김지희 기자] 10일에도 6만명 이상이 코로나19 백신을 접종 받아 누적 접종자가 44만명을 넘어섰다. 접종 후 이상반응 신고 사례도 935건 추가됐다.

코로나19 예방접종 대응 추진단은 이날 0시 기준 6만622명이 코로나19 백신을 추가 접종해 총 44만6941명이 1차 접종을 완료했다고 밝혔다. 아스트라제네카 백신은 43만8890명, 화이자 백신은 8051명이 맞았다.

이날도 접종 후 이상반응으로 의심돼 신고된 사례가 935건 추가됐다. 누적 이상반응 신고는 총 5786건이 됐다. 이 가운데 5717건은 두통, 발열, 메스꺼움 등 경미한 사례다. 아나필락시스 의심사례는 7건이 추가돼 총 50건으로 집계됐다.

백신 접종 이후 사망 사례도 2건 추가로 보고됐다. 신규 사망이 1건, 중증의심사례에서 사망으로 변경된 사례가 1건이다. 이에 따라 지난달 26일 접종 시작 이후 누적 사망신고는 총 15건으로 모두 아스트라제네카 백신 접종자다.

