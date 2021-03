"한일 재계 협력 강화"…허창수 회장, 동일본대지진 10주기 위로 서한 보내

[아시아경제 우수연 기자]허창수 전국경제인협회 회장이 11일 동일본대지진 10주기를 맞아 일본 경단련 회장에게 위로 서한을 보내고 "양국 재계의 공동 이익을 위한 미래지향적 사업을 적극 협력 추진하자"고 제안했다.

허 회장은 사상 초유의 자연재해에 따른 경제 위기 극복을 위한 일본 경단련 등 일본 경제계, 정부, 국민의 노력을 위로하면서 "대지진 당시 이웃 전경련을 비롯한 한국 경제계의 성금과 인력지원은 한일 양국이 어려울 때 서로를 도운 좋은 사례였다"고 회상했다.

이어 허 회장은 올해는 양국이 코로나19를 극복하고 양국이 함께 경제 성장을 이루는 한해가 되기를 기원하며 양국 대표 경제단체인 한국 전경련과 일본 경단련의 적극적인 공조를 강조했다.

그는 "전경련의 오랜 친구인 경단련과는 코로나19로 잠시 연기된 한일재계회의 개최, 양국기업인 출입국 제한 완화, 글로벌 경영이슈로 떠오르고 있는 ESG 분야 협력 등 양국 경제계의 공동이익을 위한 미래지향적 사업을 적극 추진하자"고 말했다.

올해로 창립 60주년을 맞은 전경련의 새로운 포부와 각오도 함께 밝혔다. 허 회장은 "새로운 임기를 시작하며 경단련을 비롯한 미국 상공회의소, 아시아 경제단체 등 글로벌 경제단체와의 연대를 강화하며 코로나19의 조속한 극복, 2018년 일본 주도로 출범한 CPTPP 신글로벌 무역통상질서의 확산 등 글로벌 경제협력을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.

마지막으로 허 회장은 한국과 일본은 자유민주주의와 시장경제 가치를 공유하는 중요한 이웃임을 강조하면서 하계 도쿄올림픽의 성공적 개최를 기원했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr