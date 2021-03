경찰차·택시 들이받고 도주한 30대 남성 검거…마약 혐의 구속

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강동구에서 경찰차와 택시 등을 들이받고 차량 안에 주사기를 둔 채 달아난 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 강동경찰서는 30대 남성 A씨를 이달 3일 검거해 마약류 관리에 관한 법률 위반 등의 혐의로 구속했다고 9일 밝혔다. 또 차량 동승자인 20대 여성 B씨도 같은 혐의로 불구속 입건됐다.

A씨는 지난달 9일 오후 10시께 강동구 천호동에서 신호를 위반하고 이를 제지한 경찰차와 택시 등 차량 4대를 들이받은 후 달아난 혐의를 받는다. A씨는 차를 좁은 골목에 대고 동승자 B씨를 남겨둔 채 도주했고 차 안에서는 빈 주사기와 휴대전화 여러 대가 발견됐다.

경찰은 3주일가량 폐쇄회로(CC)TV 추적 등을 벌여 A씨를 검거했다. 경찰 조사에서 A씨는 마약 투약·소지 혐의는 대체로 인정했지만 사고 당시 투약한 채 운전대를 잡은 것은 아니라고 주장하는 것으로 전해졌다. 경찰은 조만간 A씨와 B씨를 검찰에 송치할 예정이다.

