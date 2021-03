양천구 제17기 꿈나무 어린이 기자단 모집

양천구 거주 초등 3~6학년 대상 총 70명 선발... 꿈나무 소식지 코너 선정 및 기사 작성, 각종 체험 프로그램 운영

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 초등학생과 학부모에게 교육, 문화사업 등 맞춤형 구정 정보를 제공하는 ‘양천 꿈나무 소식지’를 함께 만들어 갈 ‘제17기 꿈나무 어린이 기자단’을 11일부터 26일까지 모집한다.

구는 어린이들이 내 고장에 대한 바른 인식 형성과 학교 간 유익한 정보 교류를 위해 분기별로 ‘양천 꿈나무 소식지’를 발행하고 있다.

어린이 기자단은 꿈나무 소식지의 코너 선정부터 기사 작성까지 직접 참여, 방학에는 다양한 체험활동에도 참여할 수 있다.

‘제17기 꿈나무 어린이 기자단’은 지역내 초등학교와 등마, 등촌, 월정 초등학교에 다니는 양천구 거주 3~6학년 학생을 대상으로 학교별로 1~3명씩 선발, 총 70명 이내로 운영할 계획이다.

이달 26일까지 신청을 받고 다음 달 9일 최종선정결과를 개별 통보할 계획이다.

모든 학생에게 균등한 기회를 제공하고자 신청 기한 내 공개모집을 우선으로 하며, 신청자가 없는 학교는 학교장으로부터 추천을 받는다.

지원하고 싶은 학생은 구청 홈페이지 공지사항에서 신청서를 다운 받아 작성한 후, 담당자 메일(monica52@yangcheon.go.kr)로 제출하면 된다.

김수영 양천구청장은 “어린이들이 서로 소통하고 창의적인 의견을 수렴해가며 미래의 민주시민으로 올바르게 성장하기를 기대한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr